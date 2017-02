Plaintes contre des affiches anti-Sida : le Parquet classe sans suite

L'affaire avait fait grand bruit. Finalement, le Procureur de la République a décidé de ne pas donner de suite judiciaire à ce dossier.

C'est la fin de l'histoire. Au départ, il y a 3 plaintes. Des riverains qui habitent à proximité des locaux de l'association AIDES à Laval. Ils ne supportent apparemment pas des affiches en noir et blanc montrant des couples dénudés, homosexuels et hétérosexuels. Il s'agit ici d'une campagne de prévention de lutte contre le Sida. Dépôt de plainte pour "diffusion d'un message violent ou pornographique contraire à la dignité, accessible à un mineur". Une peine de 3 ans de prison et 75.000 euros d'amende sont prévus pour ce délit.

Le Procureur demande alors à la police d'ouvrir une enquête. Les responsables de l'association AIDES n'en reviennent pas et considèrent ces investigations insupportables. Les réseaux sociaux et des sites d'infos s'emparent de l'affaire, la polémique enfle. Tout cela intervient, en plus, quelques semaines seulement après une première campagne anti-Sida qui avait déjà suscité la controverse.

La justice laisse passer l'orage médiatique pour se prononcer. Et il y a quelques jours, France Bleu Mayenne vient d'en avoir la confirmation, le Parquet a prononcé un classement sans suite.