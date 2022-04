Plaintes pour des "piqûres" à Périgueux : "c'est arrivé d'un coup" témoigne l'un des jeunes

"J'ai souvent l'habitude de sortir en boîte de nuit avec mes amis. Ce soir-là, j'avais réservé une table", se souvient Théo*. Comme un autre jeune de 24 ans, Théo,18 ans, a porté plainte. Il affirme avoir été "piqué" lors d'une sortie, début avril, dans des bars et boîtes de nuit de Périgueux. Il a accepté de raconter sa soirée à France Bleu Périgord.

"Je me dis : mais pourquoi tu ne tiens pas debout" ?

Ce soir-là, et comme tous les samedis soirs, ils sont une douzaine, un petit groupe de copains de classe. Le rendez-vous est donné dans un bar du centre-ville de Périgueux. "On a bu un peu pour se chauffer, j'ai bu deux, trois verres de bière", raconte le jeune homme. Vers 23h30, ils quittent l'établissement et se dirigent vers la boîte de nuit. "On fait la queue, puis on finit par rentrer à l'intérieur vers minuit et demi. On s'amuse, on danse. Je ne bois pas, j'ai pas le temps je danse direct", dit-il en souriant. Une heure ou deux après leur arrivée, Théo commence à se sentir très faible. "C'est arrivé d'un coup. Je ressens le besoin de m'asseoir, je n'arrête pas de bâiller, et puis j'ai des hallucinations, je vois flou. Je me dis : mais pourquoi tu ne tiens pas debout ?"

Une heure plus tard, un vigile interpelle le petit groupe. L'un de leurs amis, qu'ils avaient perdu de vue à leur arrivée dans l'établissement, est dehors. Il vomit depuis plusieurs heures. "Déjà, là, on s'est dit que c'était bizarre. Il est grand, il n'est jamais malade à cause de l'alcool, et il n'avait pas beaucoup bu", raconte Théo. Certains le raccompagnent chez lui, Théo et le reste du groupe font la fermeture de l'établissement.

Des traces "compatibles" avec une piqûre

"Le lendemain, j'avais un repas de famille. J'arrivais à peine à sortir de mon lit. Je n'avais pas entendu parler des piqûres, mais un copain m'a dit, t'étais bizarre ce soir, tu devrais regarder". Le garçon soulève son t-shirt. Il pointe son ventre du doigt, à droite de son nombril. "C'était là. Une sorte de point rouge. Comme si je venais de me faire vacciner". Son ami lui découvre deux points, sur sa cuisse.

Le lendemain, lundi matin, il se sent toujours mal. Son ami et lui envisagent d'abord d'aller en cours, mais quittent la salle au bout de dix minutes, incapables de se concentrer. A l'hôpital, le médecin légiste qui les ausculte estime que les traces retrouvées sur leur peau sont "compatibles avec un point d'injection". Mais les analyses de sang et d'urine ne décèlent aucune trace de stupéfiant dans leur organisme. "On nous a dit que c'était beaucoup trop tard. Que certaines drogues restent très peu de temps dans le corps", témoigne Théo. "Vu les effets bizarres que j'ai eu, ça ne peut pas être de l'eau. C'est forcément une drogue, ou quelque chose qui fait de l'effet. Et qui a fait de l'effet pendant deux jours puisque j'ai été cloué au lit jusqu'à lundi", ajoute Théo

De nouvelles analyses prévues

A ce stade, les enquêteurs restent très prudents et envisagent toutes les hypothèses. Le parquet de Périgueux a demandé une nouvelle analyse, cette fois des cheveux des deux jeunes hommes. Une enquête a été ouverte pour "administration de substances nuisibles".

"Je ne comprends pas l'intérêt"

Depuis cette soirée, Théo est retourné en boîte. "Bien sûr, j'y pense avant d'y aller. Mais ils ont renforcé les contrôles. On ne va pas tomber dans la psychose." Pour autant, il se pose toujours beaucoup de questions. "Je ne comprends pas l'intérêt ! On ne m'a pas volé mon portefeuille, et de ce que je sais je n'ai pas été violé. Alors pourquoi faire ça ?"

*Le prénom a été modifié.