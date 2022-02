Plaintes pour viol et agressions sexuelles à la fac de Dijon : silence à tous les étages

C'est l'omerta autour des plaintes pour viol et agressions sexuelles contre un professeur en musicologie à la fac de Dijon. Ni la justice ni la direction de l'université ne souhaitent donner de détails sur l'affaire, et les étudiants sur place se montrent aussi très prudents.

Il y a ceux qui ne savent même pas de quoi on parle, qui ont appris ça dans la presse. Et puis quelques autres, surtout des étudiants qui fréquentent les couloirs de la fac de musicologie. Chez eux le malaise est palpable, ils et elles entendent parler de ces plaintes depuis quelques semaines maintenant, avec plus ou moins d'insistance.

Hors micro, certains évoquent l'identité d'un professeur en particulier, des "agissements étranges" envers des étudiantes, il se serait parfois "enfermé" avec elles "dans une pièce à part". Mais les détails, que nous ne sommes pas en mesure de confirmer, s'arrêtent là, on n'en saura d'ailleurs pas davantage ni de la part des victimes présumées, ni de la part du professeur cité et agresseur présumé.

Il ne fait plus partie de nos effectifs

Pas plus de réussite auprès du président de l'université Vincent Thomas, tout juste une précision de sa part : le professeur vacataire ne fait plus partie des effectifs, pour le reste il renvoie à la justice.

Une justice qui se montre laconique là aussi : le procureur adjoint Pascal Labonne-Collin confirme qu'une information judiciaire est ouverte, sans mise en examen à ce stade. L'enseignant visé est placé sous le statut de témoin assisté, il n'est donc pas formellement accusé à ce stade de l'enquête.