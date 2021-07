Plaisanciers, soyez en règle... les autorités veillent

En cette période de vacances, l'activité est forte pour la gendarmerie, les affaires maritimes ou encore la douane. Tout au long de l'été, leurs hommes surveillent les côtes des Alpes-Maritimes afin de rappeler les bonnes pratiques et assurer la sécurité des plaisanciers.

L'année dernière, 23 personnes sont mortes lors d'activités nautiques dans la façade méditerranéenne, en France, et plus de 1.500 ont été secourues. Afin d'éviter de nouveaux dramex, les autorités organisent régulièrement durant l'été des opérations de contrôle et de sensibilisation des plaisanciers.

L'objectif est tout d'abord de s'assurer que les conducteurs ont bien leur permis, ce qui n'est pas toujours le cas, et que tous les équipements de sécurité sont à bord comme le gilet de sauvetage ou encore les fusées de détresse.

Durant ces missions, sont présents les gendarmes, les hommes des affaires maritimes mais aussi les douaniers. Tous contrôlent également le respect des limitations des zones de navigation et surtout la vitesse, facteur également d'accidents sur l'eau.

Un douanier sur leur bateau "Levante", à Nice © Radio France - Luc Chemla

Une opération avait par exemple lieu ce jeudi. Les différentes équipes sont parties de Nice avant de se disperser sur plusieurs bateaux et de surveiller différentes zones, notamment celle de l'aéroport.

Ce secteur est sensible de part le passage des avions, présents à basse altitude au moment du décollage et de l'atterrissage, une zone est donc interdite aux bateaux. Ils ne peuvent pas approcher à plus de 300 mètres.

Nice vu depuis la mer. Des bouées délimitent la zone de navigation © Radio France - Luc Chemla

L'aéroport de Nice se situe tout près de la zone de navigation © Radio France - Luc Chemla

Même si très peu de navires étaient présents sur l'eau lors de l'opération, les quelques bateaux contrôlés étaient tous en règle. Des missions de ce type seront renouvelées régulièrement durant la saison. Les autorités insistent, l'objectif principal est surtout de sensibiliser et non de verbaliser.