Plaisir, France

Coup dur pour quinze magasins de Plaisir : il n'ont plus d'électricité depuis ce matin. En pleine période de soldes, ils vont devoir attendre la réparation d'un câble à haute tension pour pouvoir accueillir de nouveau leurs clients.

80 magasins évacués et fermés

Ce matin (11 juillet 2018), peu après 10 heures, un engin de chantier a rompu une ligne à haute tension près du centre commercial Auchan Plaisir (Yvelines), rue Maitre-Chute. La police municipale s'est rendue sur place et toutes les boutiques du centre commercial et les enseignes voisines ont dû fermer (le magasin Auchan, 65 boutiques et 15 enseignes sur la passerelle), le personnel et les clients ont dû être évacués.

Un fourgon et sept pompiers sont intervenus pour éteindre le feu déclenché par la rupture du câble à haute tension. L'incident n'a pas fait de blessé.

Finalement, le centre commercial Auchan, placé sur groupe électrogène a pu rouvrir, ainsi que 65 boutiques autour.

15 boutiques encore fermées jusqu'à la fin des réparations

Seuls les quinze commerces de la passerelle doivent rester fermés. Cinquante-quatre personnes se retrouvent donc au chômage technique car leur magasin ne pourra pas rouvrir tant que les réparations n'auront pas été faites par Enedis.