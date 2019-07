Plan d'eau de Lorette : les mineurs, non accompagnés, ne sont plus les bienvenus

Suite aux incivilités survenues au plan d'eau de Lorette (Loire), le conseil municipal interdit l'entrée des mineurs non accompagnés ou non détenteurs de la carte "résident" au plan d'eau. La mesure prend effet à partir de ce mercredi 17 juillet.

Lorette, France

Le conseil municipal de Lorette pense avoir trouvé une solution pour limiter les incivilités au plan d'eau de la commune. À partir de ce mercredi 17 juillet, les mineurs non accompagnés ou non détenteurs de la carte "résident" n'auront plus accès au site. Une restriction compréhensible pour certains habitants, dommageable pour d'autres.

Une décision suite aux incivilités

"Ça nous peine toujours de durcir les règlements parce qu'au départ on fait confiance", réagit le maire de Lorette Gérard Tardy. Les incivilités, à répétition sur le plan d'eau ces dernières semaines, ont fait réagir le conseil municipal. Des jeunes, refusant de payer l'entrée, ont récemment forcé les clôtures du site et certains se sont baignés avec leurs vêtements, malgré le port du maillot de bain obligatoire. Le plan d'eau est resté fermé une journée après un dimanche d'incidents.

À partir de ce mercredi 17 juillet, seuls les mineurs accompagnés d'un adulte sont autorisés à entrer au plan d'eau de Lorette. Les mineurs de plus de 12 ans, bénéficiaires de la carte "résident" et non accompagnés ont également accès au plan d'eau. La carte résident, à demander en mairie, est réservée aux habitants de Lorette et de Farnay.

Gérard Tardy, le maire, regrette d'en être arrivé là : "Il y aura toujours des déçus , ça nous ennuie beaucoup. On était beaucoup plus souples jusqu'à présent mais ça nous empêchait de maîtriser la discipline".

Le panneau placardé à l'entrée du plan d'eau de Lorette © Radio France - JMM

Les réactions mitigées

Les habitants sont partagés sur cette restriction. Christiane comprend la mairie : " Je pense que c'est une décision très sage, il veut mieux avoir moins de monde mais de meilleure qualité, désolée de dire ça mais bon c'est peut-être ça qu'il faut dire". Philippe pense à la tranquillité des familles : "Il y a beaucoup de familles qui viennent avec des tout petits, elles viennent pour se baigner tranquillement donc je comprends la mairie".

Céline, quant à elle, regrette cette décision: "Je comprends que la mairie veuille se couvrir mais les adolescents qui n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux vont aller dans des endroits sans surveillance donc c'est préjudiciable".