Plan justice : "On peut gagner la moitié du temps d'audience" grâce aux cours criminelles

C'est l'une des principales mesures annoncées par le ministre de la Justice la semaine dernière : le développement des cours criminelles, ces tribunaux qui se développent et qui jugent les crimes punis de 15 à 20 ans, comme les viols notamment. "On peut gagner à peu près la moitié du temps d'audience" se félicite Christophe Barret, procureur général près la cour d'appel de Grenoble.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Vous êtes arrivé en septembre. Quelles sont vos priorités ?

Christophe Barret : Mes priorités sont celles qui concernent la société et nos concitoyens. La première priorité, c'est la lutte contre la radicalisation et tous ces évènements extrêmement graves, comme on a pu en connaître encore il y a quelques jours à Paris. La seconde priorité, c'est naturellement la lutte contre les violences aux personnes. Et parmi elles, il y a les violences conjugales, mais aussi toutes les violences physiques contre les personnes. La troisième priorité, c'est la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, au premier rang desquelles bien sûr les trafics de stupéfiants. Et puis il y a d'autres sujets, les mineurs et bien entendu les atteintes à la probité, qui sont extrêmement corrosives pour le lien social. Et puis une priorité importante concerne la lutte contre ce qu'on appelle les atteintes à la dignité, c'est-à-dire les actes racistes, les cas de discrimination, de haine. Et enfin le sujet de l'exécution des peines, parce que nous prononçons beaucoup de peines qui sont de toutes natures et il est souvent assez compliqué de les mettre à exécution. Donc ça fait partie des priorités que j'ai fixé pour le ressort de la cour d'appel.

L'Isère a fait partie des départements choisis pour tester la cour criminelle, un tribunal qui doit juger les crimes punis de 15 à 20 ans de prison, les viols notamment. Contrairement à la cour d'assises, il n'y a pas de jury populaire. Quel bilan vous, vous tirez de l'expérimentation qui a été faite en Isère ? Êtes-vous convaincu ?

Le bilan qu'on en tire, c'est que ça permet de juger un plus grand nombre d'affaires que devant les cours d'assises. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas recours au jury populaire et donc on n'a pas à expliquer un certain nombre de choses complexes. Je vous donne un exemple : une expertise psychiatrique, c'est évidemment compliqué à expliquer à des gens qui ne sont pas des spécialistes de la psychiatrie, alors que lorsque vous avez affaire à des magistrats qui en examinent depuis 10, 15, 20 ou 30 ans, naturellement ça va plus vite. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est que les cours criminelles gardent le même principe de procédure que les cours d'assises, c'est-à-dire ce qu'on appelle une procédure orale : on va démontrer oralement tout élément de preuve. Alors que dans les tribunaux correctionnels, le système de preuve se fait par écrit, c'est la différence fondamentale.

La perte du jury populaire dans ces cours criminelles, est-ce une perte selon vous dans le rapport des citoyens avec la justice ?

Alors c'est la loi d'abord, ainsi en a décidé le législateur, il y a forcément des avantages et des inconvénients, comme pour toute mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jury n'a pas existé de tout temps, c'est une création de la Révolution, qui a déjà beaucoup évolué. Par exemple, concernant ce qu'on appelait les crimes passionnels, des affaires dans lesquelles on avait un mari jaloux ou une femme jalouse qui tuait l'amant ou la maîtresse de son conjoint et qui était acquitté par les cour d'assises. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le jury qui pouvait déterminer la culpabilité. C'est à cette époque qu'on a donc introduit la présence des magistrats professionnels. Alors oui, ça fait partie d'une des évolutions.

Il est certain qu'une des difficultés qu'on a, c'est de juger dans des délais suffisamment raisonnables les affaires criminelles. Donc c'est une une des voies de la réforme. On peut gagner à peu près la moitié du temps d'audience, parce qu'il y a notamment des temps de procédures qui sont très longs de constitution du jury, d'explication de la procédure, ce qui permet de gagner du temps. Mais la procédure au fond reste la même et c'est une bonne chose car on juge les affaires les plus graves. Il faut donc les garanties procédurales les plus importantes.

L'année judiciaire 2022 a été marquée par le procès Lelandais. Quels sont les autres temps forts attendus en 2023 ?

Les temps forts, il y en a tous les jours dans les affaires criminelles qui sont jugées, c'est-à-dire qui arrivent à leur terme judiciaire. Il y aura, sur le ressort de la cour d'appel (sur les trois départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes), l'affaire Fortin , qui sera très certainement jugée par la cour d'assises de la Drôme, à Valence.