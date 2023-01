Plan pour la justice : "on attend trop longtemps que les procédures aboutissent" d'après le bâtonnier de Dijon

Le Garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti a présenté ce jeudi soixante mesures pour la justice d'ici 2027. Le bâtonnier du barreau de Dijon Jean-Philippe Schmitt s'en félicite même s'il attend de voir ce que ça va donner dans le détail.

ⓘ Publicité

Jean-Philippe Schmitt : C'est une bonne nouvelle qui est bienvenue évidemment, qui était attendue depuis de nombreuses années.

Réduire les délais de moitié pour la justice civile, c'est réaliste ?

Pourquoi pas ? J'ai envie de dire qu'on pourrait essayer de le croire au vu des des annonces qui ont été faites hier, avec les annonces notamment d'augmentation de budget, d'arrivées de magistrats. Les délais ne sont pas les mêmes en fonction des juridictions. En matière civile, c'est un peu plus deux ans en matière familiale et un an en matière prud'hommale, mais je crois qu'on peut aller bien au-delà. Et aujourd'hui, là où le bât blesse essentiellement, ce sont les délais de procédure. On attend trop longtemps pour obtenir un jugement, pour obtenir sa décision de justice, pour obtenir la garde des enfants, une pension alimentaire. Et c'est surtout ça qui a enlevé la confiance des citoyens à la justice.

Aujourd'hui**,** on nous annonce effectivement plus de 15 % d'augmentation de budget à échéance de 2027, donc c'est du jamais vu. Il faut juste savoir à quoi ça va servir précisément, où va aller cet argent. On parle de l'administration pénitentiaire, on parle de modernisation des palais de justice, on parle de numérisation, de recrutement. Le diable est souvent entre les lignes. Donc il faudra évidemment éplucher les services qui vont bénéficier.

En Côte-d'Or, quels sont les besoins ?

Il nous faudrait un juge de plus aux affaires civiles en matière de construction de responsabilités. Il nous faudra un juge de plus en matière pénale. Pour le juge des libertés, il nous faudra un juge de plus. Il nous manque au minimum quatre juges à Dijon et ce qui nous pose des problèmes de délais de procédure.