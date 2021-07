Plan social à Shiseido : les grévistes des sites d'Ormes et Gien maintiennent la pression sur la direction

A l'entrée des usines Shiseido d'Ormes et de Gien, les salariés grévistes filtrent le passage des voitures et camions. Trois jours avant la fin des négociations avec la direction dans le cadre du plan social annoncé par le groupe japonais, ils réclament toujours de meilleures conditions de départ.

La mobilisation se poursuit devant les deux usines Shiseido de Gien et Ormes, après presque deux semaines de grève. Les salariés contestent le plan social annoncé par le géant japonais de la cosmétique et du parfum de luxe et réclament de meilleures conditions de départ pour les 68 personnes qui seront licenciées sur les deux sites. En parallèle, 25 salariés devraient être soumis à une modification de contrat, qui pourrait mener à un licenciement s'ils refusent.

C'est une mobilisation "jusqu'au bout" et "quoi qu'il en coûte", clame Catherine Ducasse, déléguée syndicale CFE CGC à l'usine Shiseido d'Ormes, près d'Orléans. Les négociations entre la direction et les syndicats durent depuis des mois, mais avancent peu. "Il a des progressions, mais on estime encore aujourd'hui que ça n'est pas à la hauteur d'un groupe de luxe." Principal point de discussion à quelques jours de la fin des négociations : l'aspect financier et les indemnités de départ. "On aimerait qu'il y ait un geste fort", poursuit la représentante syndicale.

L'accès aux usines bloqué

Alors pour maintenir la pression sur la direction, les grévistes ont installé des barricades depuis plusieurs jours, et filtrent l'accès à l'usine. Un système similaire est mis en place à Gien. "Là bas, le camion d'alcool et le camion d'azote n'ont pas pu venir de la semaine", raconte Didier Seels, délégué syndical CFDT à Ormes. "Il faut savoir qu'à l'usine de Gien, on fait essentiellement du parfum, et sans alcool, y a pas de parfum." A Ormes, l'entreprise travaille d'avantage sur le conditionnement des produits. "L'entretien, les courriers, ici il n'y a plus rien qui rentre de toutes façons", poursuit le délégué syndical.

Sur le site Shiseido d'Ormes, comme sur celui de Gien, les salariés en grève bloquent l'entrée de l'usine pour faire pression sur la direction © Radio France - Cécile Da Costa

"Les gens sont très déterminés", assure Didier Seels, salarié depuis quinze ans dans l'usine d'Ormes. Pour sa collègue, Catherine Ducasse, c'est surtout un sentiment de déception qui prend le dessus. "Les personnes comme moi qui sont là depuis plus de vingt ans, on a donné énormément à cette société", regrette-t-elle. "Et on se retrouve aujourd'hui avec ce plan social, c'est très dur." D'autant plus que selon la déléguée syndicale, trois nouvelles usines Shiseido viennent de voir le jour au Japon. "Pendant ce temps-là, on se retrouve sur deux usines avec un avenir totalement incertain."

Les négociations entre les syndicats et la direction doivent se terminer ce lundi. Si un accord n'est pas trouvé à l'issu de cette réunion, les salariés comptent poursuivre la mobilisation.