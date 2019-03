Plan social chez AD industries : 96 suppressions de postes annoncées à Brive

Deux entreprises brivistes appartenant à AD industries sont dans la tourmente. Le groupe annonce 96 suppressions de postes chez Deshors ADI et Deshors moulage en raison d'une "importante baisse d'activité".

Brive-la-Gaillarde, France

Deux entités du groupe AD industries, à Brive, vont être touchées par un plan social annoncé ce jeudi par la direction. Il s'agit des entreprises Deshors ADI et Deshors Moulage. La première fabrique des pièces pour l'aéronautique et la défense, elle emploie 240 personnes en cdi. La seconde construit des moules de pneus pour Continental et Nokian, 62 salariés y travaillent.

96 suppressions, 47 licenciements

Dans son communiqué, la direction d'AD industries indique que le groupe doit faire face à " une importante baisse d'activité " et explique que la " réorganisation est indispensable pour sa survie ". Le groupe précise que sur les 96 suppressions de postes, des reclassements " devraient être ouverts dans d'autres entités du groupe basées à Brive ". Ainsi, la casse sociale concernerait 47 licenciements secs. " La mise en oeuvre de ces plans devrait permettre de redresser leur situation économique et financière et leur permettre de recouvrer un équilibre sous 2 ans " conclut la direction qui refuse de communiquer davantage en l'état de la procédure. Les délégués syndicaux doivent être réunis ce vendredi par la direction.