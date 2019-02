Plancher-les-Mines : une femme secourue par le Grimp après une chute de 15 mètres

Plancher-les-Mines, France

Une femme de 54 ans a chuté de 15 mètres de haut ce mardi matin à Plancher-les-Mines, près de la grotte Saint-Antoine, en Haute-Saône. L'intervention des pompiers du Grimp, le groupe d'intervention en milieu périlleux, a duré plus de 4 heures. Le lieu de l'accident était particulièrement difficile d'accès. La victime a été héliportée vers l'hôpital de Besançon, dans le Doubs. Elle était consciente à l'arrivée des secours mais souffre de plusieurs traumatismes, elle a perdu connaissance a plusieurs reprises pendant son transport médicalisé. On n'en sait pas plus pour le moment sur son état de santé et les circonstances de l'accident restent inconnues.