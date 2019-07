Plancoët : la recette du bal populaire dérobée, 10.000 euros de perte

Plancoët, France

Tout s'est passé très vite, alors que les bénévoles d'Anima'ville rangeaient le matériel de la soirée de fête de la commune. "J'ai laissé la voiture moteur allumé pour ranger un frigo dans le local quand quelqu'un a surgi et est parti avec, comme un bolide", raconte Jean-Pierre Leux, le président du comité des fêtes.

A l'intérieur du véhicule, il y avait la recette de la soirée de bal et de feu d'artifice à laquelle ont participé près de 3.000 personnes. "Cela représente entre 8 et 10.000 euros. La recette la plus importante de l'année", déplore Jean-Pierre Leux.

Une perte pour les associations

Le véhicule du président de l'association a été retrouvé carbonisé une heure plus tard par les gendarmes.

"C'est démoralisant. Cet argent il sert aux associations de la commune. Il est ensuite réparti entre elles", précise Jean-Pierre Leux, qui a déposé plainte auprès de la gendarmerie.