Plancoët : un suspect écroué après l'incendie de la station service de l'hyper U

Un suspect a été interpellé et écroué dans l'enquête sur seize incendies commis ces derniers mois sur la commune de Plancoët dans les Côtes-d'Armor. Cet habitant de la commune est notamment impliqué dans le spectaculaire incendie de la station service de l'hyper U, le 2 juillet dernier.

Un suspect a été écroué dans l'enquête sur les seize incendies qui se sont déclarés ces six derniers mois sur la commune de Plancoët, dans les Côtes-d'Armor. Depuis le début de l'année 2020, la ville a en effet connu des feux de haies, de poubelles, d'annexes d'habitation, mais aussi une tentative d'incendie d'un transformateur électrique, des faits commis à chaque fois au cours de la nuit. Le suspect, un habitant de la commune, est également poursuivi pour avoir allumé l'incendie spectaculaire qui a ravagé une station service de l'Hyper U avec l'explosion de plusieurs bouteilles de gaz, le 2 juillet dernier.

Une enquête de plusieurs mois

Un groupe de travail a été crée par la compagnie de gendarmerie de Dinan, et ce suspect a été interpellé après de longues et minutieuses investigations. Placé en garde à vue le mardi 21 juillet, l'homme a finalement été mis en examen et écroué à la maison d'arrêt de Saint-Malo. Les investigations se poursuivent.