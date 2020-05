Planète Bleue : le minimalisme

2500 kilos ! C’est le poids moyen de l’ensemble des objets que possède un français en 2020.

Planete Bleue : le minimalisme

Et face à ce constat vous souhaitez évoquer une notion qui pourrait faire beaucoup de bien à la planète : Le minimalisme. Question : C’est quoi ?

Le minimalisme, c’est avant tout « réduire sa consommation » « vivre avec moins, vivre avec le minimum ».

Vous voulez nous faire sucer des cailloux quoi ?

Pas du tout ! Tout d’abord, un peu d’histoire. Nous sommes au 20e siècle. C’est le début de l’industrialisation, les salaires permettent pour la première fois aux familles de s’offrir des biens de consommation plus diversifiés. Et ça marche ! Nous besoins deviennent des envies. Et depuis, nous avons toujours besoin de plus !

Et que proposent les minimalistes ?

Et bien les minimalistes ont décidé de dire "non, le bonheur ne passe pas par la consommation" !

Donc en clair, les minimalistes suggèrent de ne plus rien acheter ?

Pas du tout. Le minimaliste suggère simplement d’acheter l’essentiel. Avoir 20 paires de chaussures, 40 fourchettes ou 120 objets de déco ne sert absolument à rien.

Oui mais tout est fait pour qu’on ait envie d’acheter !

C’est vrai ! Alors 2 petites astuces à partir de lundi :

N’achetez jamais un objet tout de suite. Attendez 1 semaine ou 2 et s’il vous plaît toujours, alors à ce moment-là pourquoi pas. À chaque fois que c’est possible, emprunter ou partager… N’achetez pas. Mettez-vous d’accord avec vos voisins par exemple. Concrètement, en échange du prêt d’un outil, rendez un service.

J’ai entendu parler du défi 100 objets. C’est des gens qui vivent avec 100 objets tout compris ! Vêtements et tout ! Ça existe vraiment ça ?

Absolument ! Rassurez-vous, il y a différents niveaux de minimalisme. On y vient petit à petit. La seule chose que je peux vous dire, c’est que tous les minimalistes sont unanimes : Bien au-delà des économies (évidentes) d’argent, ça fait un bien fou !

Et pourquoi ça fait un bien fou ?

Parce que vous n’avez plus la pression de devoir posséder ! Vous ne vivez plus dans le « J’ai »… Vous vivez dans le « Je suis » !

Comme ça ? Du jour au lendemain ? À partir de lundi ?

C’est un cheminement, commencez par jeter un œil sur internet ou lisez quelques livres sur le sujet, vous aurez déjà un bon aperçu. Minimalisme.

La Planète Bleue vous dit Merci !