Planfoy : une jeune femme prise d'un malaise sur la via ferrata récupérée par les pompiers spécialisés

Un incident de plus sur la Via Ferrata de Planfoy. Il y a une semaine, une femme et un adolescent s'étaient percutés sur la tyrolienne. Ce lundi c'est une jeune femme de 18 ans qui a du être secourue. Elle a fait un malaise en tout début d'après-midi.

Grosse frayeur pour cette jeune femme effectivement et pour sa maman qui l'accompagnait dans cette sortie sur la via ferrata. C'est d'ailleurs elle qui a appelé les secours pour venir en aide à sa fille de 18 ans, peut-être secouée par un mélange de sensations fortes et de chaleur puisque comme partout, le mercure est monté très haut à Planfoy hier après midi.

Dans ce genre de cas, c'est le Grimp, le Groupement d'intervention en milieu périlleux, qui est mobilisé. La jeune femme a pu être prise en charge sans difficulté majeure par ces pompiers spécialistes pour lesquels Planfoy est un secteur habituel d'intervention... Une zone prisée par les aventuriers : on estime que chaque année plus de 20 000 personnes profitent librement de la via ferrata et des 200m de tyrolienne au dessus du gouffre d'enfer.