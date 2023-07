Planoise : il meurt après une chute du 3e étage

C'est l'histoire d'un différent qui dégénère dans le quartier de Planoise. Samedi, un homme d'une trentaine d'année est mort au CHU de Besançon après avoir chuté du 3e étage de l'immeuble dans lequel il vivait. L'origine de cette chute est due à un différent avec un commerçant de la place Cassin dans la soirée de vendredi. La victime aurait envenimé la situation.

ⓘ Publicité

Des insultes, des menaces, un coup de couteau.

Depuis plusieurs jours, certains habitants du quartier se plaignent de ce trentenaire. Il est insultant et menaçant. Vendredi soir, il s'attaque à là un commerçant et sa famille sur la place Cassin, très vite le ton est monté et une bagarre a éclaté. Le trentenaire a alors sorti un couteau et a poignardé, le cousin du commerçant, âgé de 20 ans.

L'auteur du coup de couteau part se réfugier dans son appartement. Sauf que des membres de la famille du jeune poignardé l'ont suivi. En colère, ils fracassent la porte et entrent dans le logement du trentaine. C'est à ce moment que des témoins, le voient tomber du 3e étage.

Est-ce un saut volontaire par peur des représailles, par désespoir ou a-t-il été poussé ? L'enquête en cours, devra le déterminer. Trois personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Le jeune homme de 20 ans poignardé s'en est sorti sain et sauf.