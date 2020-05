Planoise : interpellé avec 750 euros en liquide

Il est aux alentours de 23h30, ce mardi 28 avril, dans le quartier de Planoise à Besançon. Les policiers s'apprêtent à contrôler une voiture, mais le conducteur, un homme de 23 ans, les évite. Quelques mètres plus loin, il fait un tête-à-queue. Il prend la fuite à pied, mais est rattrapé par les forces de l'ordre.

750 euros en liquide sur lui

Interpellé, il n'avait pas de permis de conduire. Dans ses poches, les fonctionnaires de police retrouvent 750 euros en liquide. Interrogé sur la provenance de cet argent, le jeune homme a expliqué que "c'était le fruit de son travail", qu'il venait de retirer d'un distributeur : une explication qui n'a pas réellement convaincu les policiers.

Le jeune homme a été laissé libre : il a écopé d'une convocation devant un officier de police judiciaire en septembre. Il devra s'expliquer sur la provenance de cette somme, en plus du défaut de permis et du non-respect du confinement. Les 750 euros ont été confisqués et placés à la Caisse des dépôts.