Planoise : un quartier qui vit au rythme des règlements de comptes

A Planoise, le quartier le plus peuplé de Besançon avec plus de 15.000 habitants, la plupart des habitants se sentent bien et souhaitent continuer à y vivre. Mais la cité subit les effets du trafic de stupéfiants dont les violences se sont accentuées depuis une quinzaine d'années. Six hommes, auteurs présumés des fusillades sanglantes en 2019-2020, sont en procès depuis ce lundi 20 mars devant le tribunal correctionnel. Comment expliquer cette escalade ?

La tentation de l'argent facile

La montée du trafic de drogue est liée à la situation sociale de Planoise. Dans ce quartier, le niveau de vie moyen s'élève à 1.060 euros et le taux d'emploi des 15-64 ans est de 37.8%. Mais certains points de deal peuvent rapporter dans les 5.000 euros par jour.

Pour certains jeunes, participer aux trafics est une solution pour gagner de l'argent rapidemen t et tenter de s'élever socialement. D'autant que les signes extérieurs de richesse sont très valorisés, notamment sur les réseaux sociaux. Pour de nombreuses mères qui élèvent seules leur famille, il est difficile de s'occuper et de suivre chaque enfant. Certains se retrouvent livrés à eux-mêmes et tombent dans le trafic, via de mauvaises rencontres.

Une concentration de bandes rivales au même endroit

Autre raison de cette augmentation de la violence et des trafics, la concentration des délinquants sur le quartier. Certains sont arrivés après la démolition d'autres cités bisontines, telles que les Clairs-Soleils, dans les années 2000, et les 408, entre 2018 et 2022 . Depuis cette époque, les drogues dures (cocaïne, héroïne...) se sont installées durablement et en quantité à Planoise. "Avant, ici, il n'y avait presque que du cannabis. Les drogues dures, elles se vendaient ailleurs", témoigne un habitant du quartier, proche du milieu de la drogue.

Depuis 2019, les événements graves se sont multipliés : coups de feu, fusillades impliquant des mineurs ou de jeunes majeurs, parfois mortelles , auxquelles s'ajoute l'incendie criminel de la fourrière ayant entraîné la fermeture du magasin Intermarché pendant près de deux ans.

Pour les jeunes engagés dans ces activités illégales, l'horizon est bien souvent le tribunal, la prison et parfois, la mort.

"Il faut éviter de tomber dans le trafic parce que c'est très dur de s'en sortir, j'en connais plein qui sont tombés dedans et qui y sont restés", affirme un jeune du quartier.

Les séries de tirs successifs, sur fond de guerre de territoires, de dettes les uns envers les autres, amènent une psychose dans le quartier. Des habitants ont peur de sortir le soir ou de laisser traîner leurs enfants dans la rue. "D'habitude, le vendredi soir, il y a plus de monde dans le quartier, mais là, c'est vide", lâche un commerçant du quartier installé depuis des années. "Depuis 15 ans, le quartier 's'est empiré' à cause de la drogue", témoigne de son côté Karmen, qui habite depuis un demi-siècle à Planoise.

Les coups de feux peuvent survenir à tout moment et n'importe où. Il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment pour devenir une victime collatérale. Plus que le trafic en lui-même, c'est ce risque qui fait peur au gens. "Les dealers, on ne s'en occupe pas, et ils nous laissent tranquilles", déclarent deux habitantes.

Une escalade de la violence qui sera difficile à arrêter

Depuis le mois de janvier 2023, la situation s'est encore tendue notamment avec l'assassinat d'une des figures de proue du grand banditisme bisontin, Abdelkader Mesref. Avec le racket et les règlements de compte entre bandes rivales, peu de gens qui connaissent le milieu de la drogue acceptent de parler, par peur de représailles.

À force de coups de feux, de meurtres et de vengeances, un point de non retour est arrivé, selon les personnes que France Bleu a pu interroger. On est loin de l'époque où les conflits se réglaient "avec un petite bagarre à mains nue". La majorité des jeunes, parfois encore adolescents, qui trempent dans le milieu du banditisme bisontin sont armés, au cas où une attaque les viseraient sur ou dehors d'un point de deal.

Policiers intervenant après des coups de feu à Besançon, dans le quartier de Planoise, le soir de Noël 2019. © Radio France - Marc Bertrand

Plus de 600 interpellations en 2022

De leur côté, les forces de l'ordre et la justice réalisent un gros travail sur le terrain pour endiguer les diverses trafics. En 2022, 635 personnes ont été interpellées dans le quartier de Planoise. Plus de 21 kg de cannabis, 4 kg d'héroïne, 3 kg de cocaïne ont été saisis, ainsi que plus de 61.580 €. Les enquêteurs ont mis la main sur 44 armes, dont 15 armes à feu.

Pour le seul quartier de Planoise, les infractions en tout genre relevées par les forces de l'ordre sont en hausse de 33 % sur l'année dernière, avec 310 faits constatés, contre 233 en 2021. Le nombres de véhicules incendiés à quant à lui baissé de 19.2% comparé à 2022.

