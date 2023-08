Plantation de cannabis à Morette : de 2 à 5 ans de prison pour les prévenus

Les cinq prévenus ont été reconnus coupables par le tribunal correctionnel de Grenoble ce mercredi 9 août. Ils étaient jugés en comparution immédiate pour leur implication dans une affaire de trafic de stupéfiants, après la découverte début juillet d'une plantation hors-norme de cannabis dans un entrepôt dans le petit village de Morette (Isère). Près de 4000 plants de cannabis, soit plus d'une tonne d'herbe, dans une véritable usine indoor.

Le propriétaire et le locataire de l'entrepôt condamnés

Sur le banc des prévenus, deux hommes notamment d'origine albanaise, reconnus coupable de participation à un trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs. Ils écopent des peines les plus lourdes, 4 et 5 ans de prison ferme, une interdiction d'être sur le territoire français pendant dix ans à leur sortie de prison et 20.000 euros d'amende. Le tribunal considère qu'ils font partie des organisateurs de ce trafic.

Condamnés aussi à de la prison ferme, le propriétaire du bâtiment et son locataire officiel, qui a servi de prête-nom aux trafiquants. Pour eux, la peine est de 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Mais l'avocat du propriétaire assure que son client est totalement innocent et annonce déjà faire appel de cette décision.

Enfin, le dernier prévenu écope de deux ans de prison, dont un an avec sursis. Une peine aménageable sous bracelet électronique, pour avoir transporté des hommes albanais depuis la Belgique pour qu'ils viennent travailler dans l'entrepôt.