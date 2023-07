Plantation de cannabis : "d'habitude on voit ça dans les films ou en Colombie" dit le maire de Morette

C'est un village de 400 habitants, perché sur les hauteurs de Tullins et d'une vallée de l'Isère qui voit plus souvent pousser des noyers que des plans de cannabis. Surtout dans cette dimension. Le 3 et le 4 juillet dernier, après 8 mois d'enquête, les policiers ont découvert sur la commune de Morette, plus de 4 000 pieds de cannabis , environ 1 100kg, dans deux caches installées au sein d'une ancienne usine Chapel, devenue ensuite dépôt de pièces automobiles puis, après le Covid, un local découpé en plusieurs box à peine occupés et rarement visités.

"Personne n'a rien vu ni rien entendu"

Après l'intervention de la Police, le maire est tombé des nues. La commune ne s'était doutée de rien. "On ne pense pas du tout à ça, explique Franck Doriol, ça on le voit à la télé et on le voit en Colombie, on ne le voit pas dans nos villages !". C'était pourtant bien là, dans un local devant lequel la plupart des morettins passent tous les jours et en face duquel il y a même un point d'apport volontaire pour le tri des déchets. Mais "personne n'a rien vu ni rien entendu". Il faut dire que le dos du bâtiment est beaucoup plus caché des regards "et comme il n'y a plus vraiment d'activité plus personne ne monte sur le parking".

"C'est vraiment impressionnant"

Derrière le bâtiment il y avait des colonnes d'aération qui auraient pu attirer l'attention et qui, surtout, donnent une idée de la dimension d'une installation parfaitement faite sur près de 700 mètres carrés en deux parties distinctes. "On dirait qu'on rentre dans une entreprise, explique Franck Doriol, dans une sphère professionnelle, sauf que c'est pour faire pousser du cannabis, c'est vraiment impressionnant [...] C'est pas le petit jeune qui plante trois plants de cannabis derrière sa maison [...] c'est vraiment fait par des pros, le système électrique, le système de ventilation, il y avait des compteurs pour l'hygrométrie... C'est vraiment une usine !". Une installation dans laquelle deux "ouvriers" restaient en permanence et qui n'a jamais émis d'odeur suspecte non plus "sans doute grâce au système de ventilation, avance le maire, et puis c'était parfaitement calfeutré". Six personnes ont été interpellées dans cette affaire dont 4 qui seront jugées le 9 août prochain.