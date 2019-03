Plaque commémorative d'un policier profanée : les policiers nancéiens expriment leur indignation

Nancy, France

Samedi, lors de la manifestation des gilets jaunes à Paris , la plaque commémorative de Xavier Jugelé, ce policier qui avait été tué par un terroriste en avril 2017 sur les Champs Elysées a été souillée . "Je n'ai pas de mot, c'est insupportable, c'est une honte, on ne comprend pas cet acte, toute la profession a été choquée" s'indigne Emmanuel Pelletier, délégué départemental en Meurthe et et Moselle du syndicat Alliance Police Nationale. Un appel national à un rassemblement a été lancé alors dans tous les commissariats de France. A Nancy, ils étaient une centaine à avoir répondu à l'appel ce mercredi matin à 10h. Un rassemblement de quelques minutes, en silence, pour rendre hommage à Xavier Jugelé.