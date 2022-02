Un sans-abri de 21 ans est en détention provisoire avant d'être jugé fin mars pour deux agressions sexuelles. Il s'en serait pris le même soir à deux Creusoises près de la gare routière de Guéret. La première avait plus de 70 ans, la deuxième une trentaine d'années.

Plaquée au sol et dénudée à Guéret : une septuagénaire porte plainte, le mis en cause nie

Deux femmes ont porté plainte pour agression sexuelle à Guéret. Leurs témoignages concordent et décrivent des faits qui se sont déroulés à moins d'une heure d'intervalle, près de la gare routière. La police a fait le rapprochement entre ces deux affaires et a interpellé un sans-abri de 21 ans jeudi 3 février.

Il est soupçonné d'avoir d'abord agressé une femme âgée de plus de 70 ans, mercredi 2 février, vers 19h45. Elle marchait près de la gare routière de Guéret quand un homme se serait approché d'elle pour lui toucher les fesses. Selon elle, il la plaque au sol, la couche face contre terre sous un sapin et baisse leurs pantalons. Il lui caresse le sexe et tente de la pénétrer, sans y parvenir.

Deux agressions dans la même soirée

Quand ils se relèvent, elle se rhabille et il la suit avant de prendre la fuite à la vue de passants. Cette septuagénaire a porté le plainte le lendemain à 8h45 au commissariat de Guéret. C'est alors que les policiers font le lien avec une autre plainte déposée la veille au soir.

Une Creusoise d'une trentaine d'années déclare qu'à 20h40 mercredi, moins d'une heure donc après la première agression présumée, elle aurait été abordée par un inconnu dans le quartier de la gare routière. Cette Guérétoise rentrait chez elle avec son fils. L'homme d'1m80, visiblement alcoolisé, lui pince l'aine par-dessus ses vêtements.

Un jeune interpellé et placé en détention

Après ces deux plaintes, les policiers procèdent le jeudi 3 février à l'interpellation d'un jeune de 21 ans sans abri selon le procureur de la République de Guéret. Les deux plaignantes le reconnaissent comme étant leur agresseur, mais il nie les faits. Il explique qu'il ne se souvient de rien car il était très alcoolisé.

Déferré au parquet le vendredi dans la foulée, il est placé en détention provisoire et restera incarcéré jusqu'à son procès le 28 mars 2022. Il n'est pas connu de la justice. Il encourt sept ans d'emprisonnement.