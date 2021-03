Plélauff : un motard de 52 ans meurt lors d'une sortie en famille

Un motard de 52 ans est mort dimanche 7 mars suite à un accident sur la RD76 à Plélauff, dans les Côtes d'Armor, au nord ouest de Pontivy (Morbihan). Sa femme, à l'arrière de la moto, est légèrement blessée. Sa fille et son gendre les suivaient en moto également.

La balade du dimanche à moto a tourné au drame. Un père de famille de 52 ans est mort dimanche 7 mars vers 15 heures dans un accident sur la RD76 entre Gouarec et Plélauff (Côtes d'Armor), au nord ouest de Pontivy (Morbihan).

La vitesse ne serait pas en cause

Le drame a eu lieu le long du canal de Nantes à Brest, près de l’écluse de Kerlouët, entre Gouarec et Plélauff. Un excès de vitesse ne serait pas la cause de l'accident. Les secours n'ont rien pu faire, le motard est décédé sur place. Sa femme de 51 ans, à l'arrière de la moto Goldwing, a été légèrement blessé et héliportée sur l'hôpital de Saint-Brieuc.

Sa fille et son gendre choqués

La victime est le gérant d'une supérette locale. Sa fille et son gendre les suivaient à moto derrière eux, ils n'ont pas été impliqués dans l'accident mais ont été transportés à l'hôpital de Saint-Brieuc en état de choc.

Les accidents à moto se multiplient depuis une semaine en Bretagne. Une femme de 29 ans a également été victime d'un accident près de Pontivy samedi 6 mars. Elle est décédée à la suite de ses blessures ce dimanche.