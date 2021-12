Pleslin-Trigavou : trois blessés graves après un choc frontal entre deux voitures

Un grave accident de la route a fait sept blessés, dont trois graves, à Pleslin-Trigavou au nord de Dinan (Côtes d'Armor), ce samedi. Les pompiers, appelés peu après 13h30, ont constaté un choc frontal entre deux voitures sur la départementale.

Six personnes se trouvaient dans un même véhicule, une seule dans l'autre. Les trois blessés graves ont été transportés au CHU de Rennes au moyen de deux hélicoptères et une ambulance. Les quatre autres blessés, plus légers, ont été emmenés à Saint-Malo et à Dinan.