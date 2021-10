Plestin-les-Grèves : après la mort de deux chiens, pas de traces d'hydrogène sulfuré dans les analyses

Après la mort de deux chiens et le malaise d'un troisième après une promenade sur une plage de Plestin-les-Grèves dans les Côtes d'Armor, l'Association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre communique les résultats des analyses réalisées sur l'un des animaux.

Le 12 septembre 2021, après une balade sur la plage de Saint-Efflam à Plestin-les-Grèves, deux chiens sont morts et un troisième a fait un malaise grave.

Trois accidents le même jour qui ont conduit l'Association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre a réalisé des analyses pour en connaitre la cause. Seul un des chiens décédés, Mogly, a été autopsié.

Selon le communiqué de l'association bretonne, ces analyses n'ont pas permis d'identifier de traces d'hydrogène sulfuré provenant d'algues vertes dans les poumons de l'animal.

Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'animal n'a pas été intoxiqué écrit l'association qui explique que le prélèvement a eu lieu deux jours après le décès.

L'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre demande qu'un protocole soit instauré chaque fois qu'un décès ou un malaise se produit sur une des zones sensibles que sont les baies et estuaires à marées vertes, avec un prélèvement sanguin réalisé systématiquement et immédiatement.

Un courrier a été envoyé pour en faire la demande au Préfet de Bretagne.

"Ne pas répondre favorablement à cette demande ne pourra qu'être assimilé à un refus de faire la lumière sur ce type d'accident et d'entretenir ainsi le doute sur la cause de décès de victimes des marées vertes pour mieux exonérer les responsables connus et reconnus de cette pollution tragique que la Bretagne porte depuis 50 ans" conclue le communiqué.