Pleyben : cinq épagneuls bretons volés en pleine nuit dans leur chenil

Pleyben, France

Ouzpen, Mistral, Faro, Glazick et Pin Up se sont volatilisés dans la nuit de mardi à mercredi. Les cinq chiens, des épagneuls bretons, ont disparu du chenil où ils vivaient à Pleyben. Il s'agit de 3 mâles et de 2 femelles dont l'une n'est âgée que de 4 mois et demi. Les propriétaires, qui veillent sur une dizaine de chiens au total, ont retrouvé au petit matin les portes du chenil grande ouvertes, sans pour autant remarquer de signes d'infraction.

Leur installation est classée dans les registres vétérinaires et les chiens sont inscrits au LOF (Livre des Origines Français) où sont répertoriés les chiens de race. Une plainte a été déposée à la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-du-Faou.