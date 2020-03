Ploemel : le gymnase et la médiathèque provisoire en partie détruits par un incendie

Une partie du gymnase et de la médiathèque provisoire de Ploemel, près d'Auray, ont été détruits pas les flammes cette nuit. Les pompiers ont été avertis de l'incendie à 21h48 ce vendredi soir. Au total, 300m2 de bâtiments ont été dévastés. L'école et le restaurant scolaire, attenants au gymnase, n'ont eux pas été endommagés. 38 pompiers de 6 centres de secours du secteur (Aray, Belz, Grand-Champ, Locminé, Carnac, Surzur) ont été mobilisés pendant plus de six heures.