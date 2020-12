Ploërmel : déshabillé, torturé et brûlé par des "amis" lors d'une soirée

Un jeune homme de 20 ans a été victime de sévices et d'actes d'humiliation lors d'une soirée d'anniversaire dans un appartement du centre de Ploërmel (Morbihan). Les faits se sont déroulés lors du week-end des 12 et 13 décembre.

C'est une affaire des plus sordides que les gendarmes de Ploërmel dans le Morbihan ont eu à démêler ces derniers jours. Dans la soirée du samedi 12 au dimanche 13 décembre, huit jeunes fêtent un anniversaire dans un appartement du centre de Ploërmel. La soirée dérape et l'un des invités, âgé de 20 ans, fortement alcoolisé, est déshabillé puis brûlé et flagellé par ses "amis" pendant plus d'une heure.

Une mineure parmi les mises en cause

Vers 1h30, alertés, des témoins préviennent les gendarmes. Le jeune homme, lui, est hospitalisé. Dès le lendemain, les forces de l'ordre interpellent sept personnes, présentes à cette soirée d'anniversaire. Après 48 heures de garde à vue, quatre d'entre elles sont mises en cause : deux hommes et deux femmes, dont une mineure. Deux ont été placées en détention provisoire et deux autres ont été écrouées.

Le pôle criminel du parquet de Lorient est en charge de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin de déterminer précisément ce qui s'est passé ce soir-là.