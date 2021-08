Plogoff : 200 kg de pouces-pieds saisis par la gendarmerie

Samedi soir, les gendarmes de Douarnenez menaient des opération de contrôle dans le Cap Sizun pour sécuriser les abords d'un concert.

Vers 23h30, un véhicule refuse de s'arrêter. À son bord, trois hommes d'origine espagnol, trempés de la tête aux pieds. Et dans le coffre, 200 kg de pouces-pieds vraisemblablement braconnés à proximité des ports de Abri de Feunteun Aod et Bestrée, sur la commune de Plogoff.

La voiture et les pouces-pieds ont été saisis, et les mis en cause sont dans l'attente d'une décision de justice. Ils n'encourent aucune peine de prison, mais une forte amende ainsi que la confiscation du véhicule.

La pêche des pouces-pieds est règlementée (3kg maximum par personne)

La pêche des pouces-pieds est limitée à 3 kg maximum par personne, mais le braconnage est une pratique fréquente dans le Cap Sizun. "Rarement dans ces quantités" remarque cependant la compagnie nautique de Quimper. "Car la population est très vigilante".