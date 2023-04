Ploufragan : grave accident entre 3 véhicules et des cyclistes, 2 personnes décédées

"Triste dimanche" à Ploufragan ce 16 avril 2023. En fin de matinée, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule percutant 2 cyclistes, dans un groupe de 8 coureurs, pour ensuite finir sa course contre deux autres voitures. Le bilan est lourd puisque 2 personnes sont décédées sur le coup et 3 autres sont en urgence absolue.

ⓘ Publicité

"C'est horrible. je ne pensais jamais vivre cela de ma vie", témoigne le maire de Ploufragan, Rémy Moulin. Selon ses informations, la voiture responsable de ce dramatique accident "roulait avec une galette (NDLR : roue de secours) et en excès de vitesse". Les 2 cyclistes victimes de l'accident ne sont eux que "légèrement blessés", selon l'élu local.

Parmi les victimes, le conducteur de la première voiture, un homme de 23 ans ainsi que le conducteur du troisième véhicule impacté dans l'accident, un homme de 35 ans, sont morts sur le coup. "Deux passagers du premier véhicule, âgés de 19 et 27 ans sont blessés et en état d’urgence absolue. Un passager de ce même véhicule est en urgence relative", souligne le procureur de la République de Saint-Brieuc. "La conductrice de la seconde voiture une femme âgée de 25 ans est en état d’urgence absolue et a été transportée en hélicoptère au Centre Hospitalier Yves LE FOLL".

"Le commissariat de police de Saint-Brieuc est saisi de l’enquête et les opération de police technique et scientifique ont été immédiatement effectuées", explique le procureur de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz. "Des prélèvements ont été réalisées sur l’ensemble des personnes impliquées aux fins de recherche d’alcool et d’éventuels toxiques", poursuit le magistrat.

Les secours sont toujours sur place pour constater les dégâts. "C'est la première fois dans l'histoire de la commune que l'on connaît un drame comme celui-ci", témoigne Rémy Moulin. Ce dernier apporte "son soutien et sa compassion à l'ensemble des victimes et des familles".