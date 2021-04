Plougasnou : deux plaisanciers secourus par "Les Tontons flingueurs"

Deux plaisanciers secourus ce mercredi par deux bateaux de pêche : "Les Artistes" et "Les Tontons flingueurs", ce sont les noms des bateaux et ça ne s'invente pas. Ça s'est passé au large de Plougasnou sur la côte nord du Finistère. Les deux plaisanciers ont lancé l'alerte après une voie d'eau.

Deux plaisanciers ont été secourus ce mercredi par Les Artistes et Les Tontons flingueurs au large de Plougasnou, dans le nord Finistère. Et ce n'est pas une blague. Il s'agit en fait de deux bateaux de pêche.

Fusées de détresse

Vers 10h ce mercredi, deux hommes à bord de leur bateau donnent l'alerte après une voie d'eau. Le CROSS déclenche des moyens et notamment l'hélicoptère Dragon 29, préviennent la SNSM, les plaisanciers déclenchent deux fusées de détresse. Et assez vite, le CROSS intercepte une communication et se rend compte que les deux plaisanciers sont secourus par deux bateaux de pêche : Les Artistes et Les Tontons flingueurs.

Les Artistes a ramené à terre les deux hommes, dont un âgé d'environ 70 ans, Les Tontons flingueurs a remorqué le bateau qui commençait à couler jusqu'à Plougasnou.