Plougastel-Daoulas : le dealer interpellé sept mois plus tard en Normandie

L'histoire commence en février dernier. A Plougastel-Daoulas, un homme conduisant une grosse cylindrée refuse de s'arrêter à un contrôle de gendarmes. Tentant de leur échapper, il heurte à plusieurs reprises les bas-côtés de la route, et finit par abandonner sa voiture sur une bretelle d’accès à la voie rapide. L'homme s'enfuit alors à pieds. A l'intérieur et autour du véhicule, les gendarmes découvrent plus de 400 grammes de résine et d’herbe de cannabis en petits contenants ainsi que plusieurs milliers d’euros.

Interpellé en Normandie

L'homme est identifié : il s'agit d'un habitant de Seine-Maritime. Inscrit au fichier des personnes recherchées, il ne donne plus signe de vie ... Jusqu'à la fin août dernier, quand il est contrôlé par les gendarmes normands à Rouen. Interpellé, il est alors remis aux fonctionnaires de Plougastel-Daoulas, qu'il avait si hâtivement quittés quelques mois plus tôt.

A l’issue de sa garde à vue, il écope d’une convocation devant le tribunal correctionnel en décembre 2021. Dans l’attente de son jugement pour de multiples infractions, il est interdit de séjour dans le Finistère.