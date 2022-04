Plougastel-Daoulas : le drapeau ukrainien de la mairie incendié

Un mât nu à côté du drapeau français et européen. Depuis dimanche, le drapeau ukrainien de la mairie de Plougastel-Daoulas a disparu. Pour cause, il a été incendié dans la nuit. Mais ce n'est pas la première fois qu'un évènement de ce type se produit.

Le premier exemplaire avait déjà été volé peu après son installation, peu de temps après le début du conflit. "On en a racheté un deuxième et c'est lui qui a été brûlé", explique Dominique Cap, le maire de la commune. Prévenu dimanche, il n'a pu que constater les dégâts : "J'ai ramassé moi-même les morceaux qui restaient devant la mairie."

"Je ne me l'explique pas"

Mais pour lui, il ne faut pas y voir un motif politique. "S'il y avait eu des revendications, on les aurait reçues . Au contraire, on a un élan de solidarité très fort des habitants de la commune", souligne-t-il. Que ce soit pour l'insertion sociale, la scolarisation ou l'hébergement. Plougastel-Daoulas accueille aujourd'hui 21 Ukrainiens et avait déjà accueilli auparavant des réfugiés afghans et syriens. Ce geste, le maire 'ne se l'explique donc pas"

C'est de la bêtise !

Pour l'élu, il s'agit plutôt d'un acte opportuniste. "Il y a un banc à proximité, et le drapeau ukrainien devait être le plus facile à atteindre", suppose l'édile, "c'est de la bêtise." Pour Dominique Cap, les responsables devraient se rendre compte de "la chance de vivre dans un pays où on peut faire ce qu'on veut" et "réaliser que des personnes de leur âge vivent dans un pays en guerre, sous les bombes et aimeraient vivre dans un pays comme la France."

La mairie va porter plainte et a déjà prévu de remplacer le drapeau ukrainien. En espérant que l'adage "jamais deux sans trois" ne se vérifie pas.