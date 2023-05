Plougrescant : les freins du véhicule de la maire sectionnés, une enquête est ouverte

Une enquête est ouverte après le sabotage du véhicule de la maire de Plougrescant dans les Côtes d'Armor. Anne-François Piedallu a porté plainte contre X mardi après avoir constaté un défaut de freinage sur son véhicule. Selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, cité par l'AFP, "les résultats des premières investigations ont démontré que quatre flexibles de freins avaient été délibérément sectionnés".

Des tensions avec la maire

La maire fait part de tensions avec certains des ses administrés et de propos menaçants tenus à son encontre indirectement devant des employés. L'élue dénonce "des faits commis à son encontre et pouvant être qualifiés de tentative d'homicide et de menaces de mort réitérées" indique le procureur. Précédemment, une des roues de son véhicule avait été desserrée, rapporte Nicolas Heitz.

Ce sabotage intervient après la démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique, Yannick Morez, victime de menaces et dont la maison avait été incendiée alors qu'il défendait un centre d'accueil pour demandeurs d'asiles sur sa commune.