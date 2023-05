Plougrescant : une commune divisée après le sabotage de la voiture de la maire

Derrière le village de carte postale, la tension est plus que palpable à Plougrescant. On a appris ce samedi que la maire, Anne Françoise Piédallu, avait porté plainte contre X après le sabotage de sa voiture. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide.

La commune connait depuis plusieurs mois de vives tensions autour de l'installation définitive du seul médecin des environs. Elle aurait dû se traduire avec l'achat d'un terrain communale, mais la transaction n'a toujours pas eu lieu. Et la décision mi avril du conseil municipal d'augmenter le loyer du médecin a mis le feu aux poudres... Le médecin menaçant de quitter Plougrescant.

Avec ce passage à l'acte, la commune déjà sur les nerfs, est plus divisé que jamais.

Un sabotage largement condamné

Sur place, la majorité des habitants croisés condamnent sans détour ce sabotage et les menaces de mort dont a été victime la maire de la commune. Devant l'épicerie boulangerie à deux pas de la mairie, il y a Marie-Françoise. Elle habite ici depuis des années et affirme avoir été sous le choc à l'annonce de la nouvelle. "C'est pas bien de faire ça, si on a quelque chose contre quelqu'un on peu causer", déplore-t-elle. Un peu plus loin Bruno est "scandalisé". "C'est inadmissible, ça va trop loin". Dominique, elle, est consternée. "Jamais ne n'aurait imaginé que cela puisse arriver à Plougrescant."

Sur une table de pique-nique, un jeune garçon renchérit. "Si elle était partie vite pour une urgence, elle aurait pu ne pas voir que ses freins étaient coupés, et avoir un accident".

Tous affichent leur solidarité avec la maire, Anne-Françoise Piédallu, à l'image du député des Côtes-d'Armor, Eric Bothorel.

"C'est triste mais je suis pas surprise"

Et puis, parmi ces condamnations unanimes, il y a ceux qui comprennent que l'on en soit arrivé à de telles extrémités. C'est le cas de Laure. "J'aimerai que les choses, mais je ne suis pas étonnée", explique-t-elle. Elle est soignante, et pour elle, c'est la peur de se retrouver sans médecin qui guident certains. "Les gens sont en difficulté pour trouver une offre de soin minimal", déplore Laure. "Les élus deviennent un peu des bouc émissaires, ils subissent les conséquences de tout ça. Les gens se rabattent sur eux, ce qui est tout à fait condamnable."

Et puis enfin, il y a ceux qui hors micro, sont beaucoup plus dur envers la maire. L'un d'eux glisse acide, "elle se plaint d'être sabotée, mais elle n'avait qu'à pas saboter la commune".

