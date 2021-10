Plouvien : la robe de mariée a retrouvé sa propriétaire

La robe de mariée, toute neuve, avait été découverte dans le jardin public de Plouvien (Finistère) mi-octobre. Près de quinze jours et un avis de recherche de la mairie plus tard, sa propriétaire s'est finalement faite connaître jeudi 28 octobre. Il s'agit d'une femme qui habite à Plouzané, près de Brest. "Elle a reconnu sa robe, et nous a montré une photo d'elle la portant à son mariage", raconte le directeur général des services de la mairie de Plouvien, Christian Balcon.

Comment s'est-elle retrouvée là, et pourquoi ? Le mystère n'est pas tout à fait levé, mais un proche de la propriétaire de la robe a également contacté la mairie le 28 octobre. Il a reconnu le vêtement, qui aurait été stocké dans une maison lui appartenant depuis plusieurs mois. Lui-même n'y habite pas. La propriétaire de la robe a malgré tout pu rentrer chez elle, avec son précieux vêtement.