Pluie d'hommages sur les réseaux sociaux après la mort de la gendarme Nadia Mostefa

Nadia Mostefa a mis fin à ses jours ce mercredi soir en s'immolant par le feu. De nombreux internautes lui rendent hommage sur Twitter, où elle était très active. Ils saluent une femme rayonnante et inspirante. Une cagnotte est ouverte en ligne pour venir en aide à son fils.

Les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux après la mort de la capitaine Nadia Mostefa. La gendarme était affectée aux ressources humaines pour la région Languedoc-Roussillon de la gendarmerie. Mercredi soir, elle s'est immolée par le feu à Montpellier. Elle est décédée de ses blessures le lendemain. Son acte aurait un lien avec une décision de justice rendue sur la garde de son fils de six ans.

Depuis l'annonce de son décès, les internautes sont nombreux à saluer la mémoire de la quadragénaire, ancien officier de communication de la gendarmerie dans le Rhône-Alpes avant de travailler à Dijon et Montpellier. Robert La Police, internaute qui la connaissait personnellement, se souvient d'une "personne toujours souriante, très expressive, vraiment une belle personne qui voulait faire beaucoup pour les orphelins de la gendarmerie, les femmes victimes de violence."

En 2019, elle avait organisé un flashmob dans le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. L'action avait permis de récolter 40.000 euros. "Un événement extraordinaire, se souvient Robert La Police. C'était vraiment un personne formidable."

Engagement dans l'Hérault

À son arrivée dans l'Hérault, Nadia Mostefa avait aussi rejoint l'association des Képis Pescalunes, qui vient en aide aux orphelins de la gendarmerie et aux enfants de gendarmes souffrant de maladies infantiles. "C'était quelqu'un de très dévouée, très attachante qui aimait donner du temps aux enfants, à l'association", confie le président de l'association Christophe Chaumes.

"Cette nouvelle nous affecte particulièrement, poursuit Christophe Chaumes. Elle laisse un petit garçon derrière elle, à qui on va apporter notre soutien. Elle comptait pour nous, aujourd'hui ce petit garçon va compter pour nous. On a envie de lui apporter toute notre affection et tout notre soutien."

Une cagnotte a d'ailleurs été lancée par la fondation La Maison de la gendarmerie. Les fonds seront redistribués pour la famille de Nadia Mostefa.