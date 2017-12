Vendée, France

Les pompiers de Loire Atlantique et de Vendée sont sortis a une 100 aine de reprises après le coup de vent et la pluie de la nuit dernière. Pas de blessés mais des dégâts matériels. Les pompiers sont intervenus pour des tuiles envolées, des branches d'arbre, quelques arbres et des caves inondées.

En Vendée, ENEDIS annonce ce matin que près d'un millier de clients sont sans courant, un peu partout dans le département. Des équipes de techniciens sont mobilisés. Ils ont même rappelé du personnel en vacances. ENEDIS espère sur un rétablissement dans la journée.