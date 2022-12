Pluie verglaçante et carambolage sur la N174

C'est un phénomène de pluies verglaçantes soudain qui a provoqué plusieurs accidents ce vendredi matin au lever du jour. Un carambolage impliquant 10 véhicules s'est produit dans le sens Nord-Sud de la nationale 174 à hauteur de Condé-sur-Vire. D'après les pompiers, il n'y aurait que des blessés légers.

ⓘ Publicité

Un second accident impliquant deux véhicules s'est également produit. Les forces de l'ordre et les pompiers sont sur place pour sécuriser les lieux et prendre en charge les victimes.

Plus d'informations à venir.