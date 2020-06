Pluies abondantes dans le pays de Montbéliard, des inondations dans plusieurs communes

Après les pluies diluviennes tombées ce mercredi sur le pays de Montbéliard, des inondations sont à déplorer sur les secteurs de Dambenois et Fesches-le-Châtel.

Il est tombé en moyenne plus de 50 mm sur un axe vertical allant de Belfort jusqu'à la Suisse. L'épisode pluvieux de ce mercredi matin sur le Nord Franche-Comté a occasionné des inondations très localisées, voir localement exceptionnelles, sur plusieurs communes du pays de Montbéliard, comme à Dambenois et Fesches-le-Châtel. Des caves et habitations ont été inondées. La situation était stabilisée à 17h.

A Dambenois, deux lotissements ont été touchés. - Page Facebook Météo Franc-Comtoise

Plus de 60 mm en 12h à Fesches-le-Châtel

Sur Fesches-le-Châtel, il est tombé en 12h plus de 60 mm d'eau, voir même 70 mm par endroits. La Feschotte, cette petite rivière qui prend sa source en amont du village de Badevel et qui se jette dans l'Allan, était en crue, "ce qui n'arrive en moyenne qu'une fois tous les cinq ans, y compris en hiver avec la fonte des neiges", explique-t-on à la DREAL. "Avec les orages, les pluies de ruissellement ont été très importantes et les sols n'ont pas eu le temps de tout absorber, mais la situation est désormais stabilisée".

Cour d'école inondée à Dambenois

Il y a eu également des inondations sur les secteurs d'Etupes et Allenjoie. A Dambenois, deux lotissements ont été touchés : l'impasse des Chenevières et le lotissement des Sources, où plusieurs maisons ont dû être évacuées. La cour de l'école a été envahie par les boues et la rentrée était incertaine ce jeudi pour les 190 élèves de l'établissement.

La commune de Dasle, qui a frôlé l'évacuation samedi dernier, panse ses plaies après les trois épisodes d'inondations qui ont frappé la commune. Un village en cuvette, traversé par un ruisseau en partie canalisé, fortement urbanisé, comme nous l'expliquons dans cet article.

Un magasin évacué à Andelnans

En 12h sur Belfort, il est tombé plus de 50 mm, soit la moitié du cumul habituel pour un mois de juin (85 mm). Sur toute la journée dans le Territoire de Belfort, les pompiers ont réalisé une petite quinzaine d'interventions pour des caves et des sous-sols inondés.

Dans le ZAC des Prés à Andelnans, le magasin de meuble "Mobilier de France" a été évacué. La pluie s'est accumulée sur le toit et commençait à s'infiltrer entre les tôles. Les évacuations d'eau du bâtiment étaient bouchées.

à lire aussi VIDÉO - Les images de l'orage de grêle sur la Vieille Ville de Belfort