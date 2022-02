Pluies au compte-goutte sur le Vaucluse, du jamais vu depuis au moins 30 ans

C'est un record dont le Vaucluse se passerait bien ! Celui d'un début d'année le moins pluvieux depuis au moins 30 ans selon les relevés du CRIIAM Sud, le Centre de ressource et d’innovation pour l’irrigation et l’agrométéorologie basé à Carpentras. Il n'est tombé qu'entre un et cinq millimètres de précipitation depuis le 1er janvier. À titre d'exemple, la station d'Orange relève 11,4 mm d'eau entre le 11 décembre et le 12 février contre 12,5 mm lors du précédent "record" établi en 1989.

Un petit répit pour la végétation

Les précipitations de ce lundi 14 février ne changeront rien à la situation fragile des nappes phréatiques. En revanche, elles vont avoir une petite incidence sur les réserves de surface (jusqu'à un mètre de profondeur), notent les spécialistes du CRIIAM Sud. Une petite satisfaction à saisir alors que les prévisions météorologiques ne prévoient pas de nouvelles précipitations avant 10 jours.