Pluies - inondations : plusieurs communes touchées dans le nord Cotentin

Les fortes précipitations de ces dernières heures ont provoqué quelques débordements de cours d'eau et des inondations principalement dans le nord Cotentin.

Les pompiers de la Manche sont intervenus en fin de nuit sur les secteurs de Valognes et Saint-Pierre-Eglise.

Le service départemental d'incendie et de secours précise que les pompiers ont effectués six interventions à Valognes. Selon nos informations, le secteur les plus touchées dans cette commune se situent rue de la Poterie à la sortie de la ville sur la route de Saint-Pierre à hauteur de la laiterie Valco. Les chaussées étaient inondées au lever du jour et plusieurs habitations auraient été touchées.

L'autre secteur qui a été touché par ces inondations est le canton de Saint-Pierre-Eglise où les pompiers sont déjà intervenus à huit reprises.