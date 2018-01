Détrier, France

Un sapeur-pompier volontaire a été emporté ce jeudi par Le Breda, le cours d'eau qui traverse la commune de Détrier, dans le département de la Savoie, a confirmé un élu à France Bleu Pays de Savoie.

L'incident a eu lieu lors d'une intervention avec plusieurs sapeurs-pompiers. Ils tentaient de secourir une famille bloquée par une montée subite des eaux et réfugiée sur le toit de leur voiture. Le sol s'est alors affaissé et le sapeur-pompier a été emporté dans le cours d'eau.

Montée subite des eaux

Des opérations de recherche sont toujours en cours afin de le retrouver. D'après la préfecture de la Savoie, "35 sapeur-pompiers, deux hélicoptères médicalisés, trois 3 équipes cynophile et des moyens nautiques" ont été déployés.

"La famille secourue a été mise en sécurité" précise également la préfecture.

Coulée de boue

Un peu plus tôt dans la journée, en Isère, vers Allevard, à moins de 12 kilomètres de là, une femme de 88 ans a été retrouvée morte noyée à son domicile. Les fortes pluies dues à la tempête Eleanor ont fait sortir de son lit le torrent voisin de son domicile. Il a inondé sa maison. Les secours n'ont rien pu faire.

Vents violents et fortes pluies

Enfin, la veille, mercredi, les vents violents avaient déjà fait une victime en Pays de Savoie. Un skieur a été tué par la chute d'un arbre dans la station de Morillon, en Haute-Savoie. Depuis mercredi, la Savoie a été placée en vigilance orange avalanche – pluie inondation. Des fortes précipitations et du vent ont entraîné des coulées de boues et des chutes d’arbres et de blocs.

Le Préfet de la Savoie appelle à la "plus grande vigilance de tous et au respect impératif des consignes de sécurité", notamment concernant la fermeture des axes routiers. Il est également recommandé de limiter ses déplacements.