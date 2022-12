Pluies verglaçantes : de nombreux accidents dans le Nord, la préfecture appelle à la prudence

Les pompiers sont intervenus à de multiples reprises pour des accidents de voiture et de chutes sur le trottoir.

Les accidents se multiplient ce dimanche après-midi dans le Nord alors que des pluies verglaçantes tombent sur le département. Seize accidents de voiture ont eu lieu sur les routes verglacées du département depuis 14 h. Ils n'ont fait aucun blessé grave.

ⓘ Publicité

Les pompiers sont également intervenus 28 fois cet après-midi pour des chutes de personnes sur la voie publique, c'est-à-dire des personnes qui glissent à cause du verglas. Aucun blessé grave n'a été signalé.

D'abord localisées dans le Dunkerquois, les pluies verglaçantes gagnent tout le département du Nord et celui du Pas-de-Calais. Selon la préfecture des Hauts-de-France, un radoucissement est prévu en fin de soirée.

La préfecture appelle les Nordistes à rester chez eux

Suite à ces mauvaises conditions météorologiques, la préfecture du Nord appelle les automobilistes et les piétons à la plus grande prudence, avertissant qu'"actuellement, de nombreux accidents sont en cours". La préfecture conseille donc aux Nordistes d'éviter tout déplacement et de rester chez eux.

Les pompiers du Nord ont à leur tour lancé cet après-midi un appel à la prudence.