Pluméliau-Bieuzy : un piéton retrouvé mort au milieu de la route en pleine nuit

Le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche sur la route reliant Pontivy à Baud dans le Morbihan. On ne sait pas à quand remonte le décès, ni les circonstances du drame.

C'est sur cet axe entre Baud et Pontivy qu'a été découvert le corps de ce piéton

Pluméliau-Bieuzy, France

Un homme âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé mort dans la nuit de samedi à dimanche au milieu de la route sur la commune de Pluméliau-Bieuzy près de Pontivy dans le Morbihan. Il était 1 heure du matin. Le piéton a été découvert allongé sur la départementale 768 c'est à dire l'axe reliant Pontivy à Baud.

On en sait pas plus sur les circonstances de ce drame. Pompiers et gendarmes se sont rendus sur place. Une enquête est en cours.