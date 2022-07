Plus d'eau au robinet à Hombourg-Haut

Les habitants d'Hombourg-Haut sont privés d'eau potable ce vendredi.

Une canalisation s'est rompue à la cité de la chapelle. Conséquence : c'est toute la commune d'un peu plus de 6.000 habitants qui est privée d'eau potable.

ENES qui gère les réseau, indique que les "techniciens sont à pied d'œuvre pour écourter le plus possible l'ensemble des désagréments occasionnés." Le maire, Laurent Muller, joint par France Bleu Lorraine, indique que la fuite a été localisée. Un retour à la normal est espéré pour la fin d'après-midi, début de soirée au plus tard.

Il est conseillé aux habitants d'attendre le retour de l'eau pour faire tourner les équipements électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, etc.).