Plus d'un kilo de résine de cannabis et cinq smartphones lancés dans la prison de Neuvic

Le syndicat FO Justice dénonce ce jeudi 17 mars "un déluge" le weekend du 6 et 7 mars dernier, les agents ont retrouvé dans les cours de promenade du bâtiment B : plus d'un kilo de résine de cannabis, 54 grammes d'herbe, cinq smartphones et une quinzaine de chargeurs. Selon FO Pénitentiaire, cela arrive régulièrement que de la drogue ou des téléphones soient lancés par dessus les grillages mais jamais dans ces quantités là. Le syndicat demande à la direction de "rehausser les grillages".