Plus d'un kilo de stupéfiants interceptés à la prison du Pontet en deux semaines

"Danger et trafic", dénonce une nouvelle fois le syndicat Force Ouvrière au sein du centre pénitentiaire du Pontet. Selon le syndicat, sur les deux premières semaines du mois de février, près d**'1,4 kilos de stupéfiants ont été saisis** par les surveillants de la prison. "C'est presque partout, sur les parloirs des familles, des les fouilles de bâtiment, lors des projections également. Ce sont des personnes qui lancent dans les cours de promenade des téléphones, des armes, des substances illicites voire de l'alcool", décrit Jessy Zagari le délégué FO.

Le syndicat évoque une accentuation de la violence au sein de la prison. Le 17 février dernier, les surveillants ont réussi à éviter une nouvelle égression à l'aide d'une arme artisanale. "Cette violence est de plus en plus récurrente à cause de la surpopulation", souligne Jessy Zagari qui rappelle la violente agression contre un détenu le 3 février dernier .