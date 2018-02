Un jeune habitant de Vedène, âgé de 18 ans, a été condamné vendredi à cinq ans de prison. La police a découvert chez lui plus d'une kilo et demi de cocaïne, du cannabis, des armes et 45.000 euros en liquide.

Vedène, France

Il circulait en voiture, sans avoir bouclé sa ceinture : un jeune homme de 18 ans a été interpellé mercredi dans le quartier de la Croix des Oiseaux, à Avignon.

Les policiers ont retrouvé sur lui 160 grammes de cannabis.

De la drogue, des armes, et de l'argent

Et lors d'une perquisition à son domicile, à Vedène, les enquêteurs ont retrouvé plus d'un kilo et demi de cocaïne, 600 grammes de résine de cannabis et 200 grammes d’herbe. Ils ont aussi mis la main sur un fusil à pompe. Et sur 45.000 euros en liquide.

Condamné à cinq ans de prison

Le jeune homme a été cité devant la justice, dès le lendemain, en comparution immédiate. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, et écroué.

Il était sorti de prison en mars dernier.