Les policiers de Saint-Brieuc viennent de mettre la main sur plus d'un millier de faux billets après une série d'interpellations. La fausse monnaie étaient écoulée dans des commerces des Côtes d'Armor et en Normandie.

Plus d’un millier de faux billets découverts dans les Côtes d’Armor et en Normandie

"Ce sont des faux billets de 20 euros, de bonne facture, pas des billets de Monopoly !", assure une source policière ! "Ils proviennent d’une série bien identifiée de 150 000 faux billets fabriqués en Italie".

Des commerçants commencent à en repérer à partir de la mi-novembre dans l’agglomération de Saint-Brieuc mais aussi à Châtelaudren, Pléneuf-Val-André, Dinan et jusqu’en Normandie.

L’affaire est entre les mains d’enquêteurs du commissariat de Saint-Brieuc et de la police judiciaire de Rennes. La gendarmerie participe aussi à l'enquête. Une série d'arrestations a eu lieu le 30 novembre et le 12 décembre. Deux femmes issues de la communauté des gens du voyage, et en lien avec la mafia albanaise, ont notamment été interpellées. Plus de 1200 faux billets de 20 euros ont été découverts chez elles. Elles sont soupçonnées d’avoir écoulé la fausse monnaie dans des stations-services, des supermarchés, des bureaux de tabac ou encore de bureaux de tabac.

Onze victimes ont déjà été identifiées. "Si d'autres souhaitent se faire connaitre, elle peuvent se rapprocher du secrétariat judiciaire du commissariat de Saint-Brieuc".